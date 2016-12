Basket, ora è ufficiale: Ettore Messina rimane sulla panchina dell'Italia

Il rapporto tra la Federazione Italiana Pallacanestro e il coach siciliano era iniziato proprio al termine della scorsa edizione dell'Europeo, quando Messina era stato chiamato a sostituire Simone Pianigiani. Era il novembre 2015 e da allora per gli azzurri sono arrivate 7 vittorie e 2 sconfitte, tra cui quella nella finale del torneo preolimpico di Torino contro la Croazia.



Non aver potuto prender parte ai Giochi di Rio è stata una delusione per tutto il team azzurro, Messina in testa. "È una sconfitta tristissima, chiedo scusa", aveva dichiarato al termine del torneo. Ora però tutte le energie saranno concentrate su EuroBasket 2017, quando Gallinari, Belinelli, Datome e tutti gli altri azzurri proveranno a replicare il bel percorso fatto nel 2015 e a regalare nuove soddisfazioni ai tifosi italiani. "Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia, coach Popovich e RC Buford degli Spurs per la disponibilità - ha detto Messina - Si riparte per fare il miglior lavoro possibile in vista dell’Europeo”.