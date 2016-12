Basket, Milano riparte da Repesa: "Voglio uomini veri"

500 tifosi al Lido di Milano per salutare il raduno dell'Armani e spazzare via una stagione da dimenticare. La rifondanzione è affidata al nuovo condottiero Jasmin Repesa, ai molti nuovi innesti e ai pochi senatori rimasti come Cerella, l'unico insieme al tecnico croato a ricevere l'ovazione dei tifosi, che hanno invece contestato la dirigenza con un eloquente striscione: "In sette anni di gestione, una sola soddisfazione contro una squadra in liquidazione. Basta con l'incompetenza di questa dirigenza".