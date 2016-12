06:19 - I San Francisco Giants hanno vinto le World Series di baseball per 4 vittorie a 3 contro i Kansas City Royals. I Giants hanno conquistato la settima ed ultima partita della finale per 3-2, agguantando il loro ottavo titolo Mlb (tre dei quali vinti nelle ultime cinque stagioni). Decisivo per San Francisco il lanciatore Madison Bumgarner, 25 anni.