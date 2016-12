Baseball, Miami Marlins: morto Jose Fernandez in un incidente in barca

Lutto nel mondo del baseball e della MLB : la stella dei Miami Marlins , Jose Fernandez , è morto insieme ad altre due persone dopo l'incidente in barca che l'ha visto coinvolto nelle acque di Miami Beach. La barca sulla quale si trovava il 24enne lanciatore si è rovesciata scontrandosi contro gli scogli del Government Cut , un canale artificiale. Meno di una settimana fa aveva annunciato di essere in attesa di un figlio dalla compagna.

L'incidente è avvenuto alle 3 del mattino (ora locale) tra Miami Beach e Fisher Island quando la barca su cui Fernandez si trovava con altre due persone si è capovolta, scontrandosi contro gli scogli. Per il lanciatore e le altre persone non c'è stato nulla da fare. Nella mattinata è arrivato il comunicato dei Miami Marlins che selezionarono Fernandez nel 2011 com quattordicesima scelta al Draft: "L'organizzazione dei Miami Marlins è devastata dalla tragica scomparsa di Jose Fernandez. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia in questo momento difficile. La partita odierna contro gli Atlanta Braves è stata cancellata".



Poco più di una settimana fa lo stesso Fernandez aveva annunciato tramite il proprio profilo Instagram di aspettare un figlio dalla propria compagna.