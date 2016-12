12 novembre 2014 Barò per andare a Sochi, 4 anni di stop per la violinista Vanessa Mae Squalificata dalla Federazione internazionale di sci per aver truccato una serie di gare per ottenere il punteggio minimo per partecipare alle ultime Olimpiadi Tweet google 0 Invia ad un amico

14:18 - La violinista e sciatrice thailandese Vanessa Mae è stata squalificata per quattro anni dalla Federazione internazionale di sci per aver truccato una serie di gare per ottenere così il punteggio minimo per partecipare alle ultime Olimpiadi invernali di Sochi. La Fis spiega che il collegio giudicante ha riconosciuto che i risultati di quattro gare di gigante disputate lo scorso gennaio in Slovenia sono stati manipolati: senza barare Vanessa Mae "non avrebbe raggiunto il livello di prestazioni necessario per essere ammessa a partecipare ai Giochi olimpici invernali". A Sochi, la celebre musicista ha gareggiato con il nome di Vanessa Vanakorn, usando il cognome del padre e ha chiuso al 67° e ultimo posto nella gara di gigante (a 50 secondi dalla prima classificata). La Fis ha inoltre squalificato cinque ufficiali di gara per aver favorito la manipolazione dei risultato.