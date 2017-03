Barcellona-Psg, un tweet e l'inutile ironia sui social

Può capitare che quando si scrive un articolo in tempo reale per qualche istante la realtà superi quanto è stato scritto e che la notizia non sia aggiornata come dovrebbe. Ed è capitato a noi per Barcellona-Psg: al fischio finale praticamente contemporaneo al sesto gol dei catalani eravamo online con il punteggio di 5-1 che di fatto qualificava i francesi.



Eravamo online ma -attenzione- l'articolo non era linkato dalla nostra home page ma raggiungibile solo dai motori di ricerca. Neanche il tempo di riscrivere titolo e pezzo e di inserirlo nella home (che riportava il risultato corretto), che qualcuno si è preso la briga di fare uno screenshot della "vecchia" pagina ferma alle 22,38 che dava qualificato il Psg e di darlo in pasto a Twitter.

Lo hanno fatto i simpatici colleghi di "Tutti convocati", la trasmissione che va in onda su Radio24, che hanno postato lo screenshot che vedete qui sotto aggiungendo l'ironico commento "Ma allora abbiamo sognato?".