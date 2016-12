Barcellona: Messi va all'asta da Sotheby's

12:28 - Due quadri di Leo Messi, realizzati dagli artisti Damien Hirst e Takashi Murakami, sono stati venduti giovedì all'asta di Sotheby's a Londra per una cifra complessiva che ha superato gli 800 mila euro. L'iniziativa benefica 1 in 11, The Art of Football, promossa dalla FC Barcelona Foundation insieme a Reach Out to Asia e Unicef e finalizzata a sostenere l’educazione ai bambini in Bangladesh, Indonesia e Nepal, ha raccolto più di 3 milioni di euro.