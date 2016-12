16 ottobre 2014 Barcellona, i dieci anni in blaugrana di Messi: da Pulce a leggenda Il 16 ottobre 2004 l’esordio con l’Espanyol, 8 minuti senza lasciare traccia. Ma dal 2009 ha vinto tutto e segnato gol a raffica Tweet google 0 Invia ad un amico

13:11 - Era il 16 ottobre di 10 anni fa quando Frank Rijkaard, all’82' di un derby di Liga, fece alzare un ragazzino minuto dalla panchina e lo mandò in campo al posto di Deco: il giovane in questione era Lionel Messi, argentino, che a 17 anni, 3 mesi e 22 giorni, faceva il suo debutto ufficiale con la maglia del Barça, per otto storici minuti. Non lasciò traccia, il Barcellona vinceva 1-0 e il risultato non cambiò, ma l’aspettativa già allora era massima: "Sapevamo che dietro questo ragazzino innocente e timido c’era un diamante grezzo. Non era nervoso, piuttosto noi eravamo ansiosi quanto lui di vederlo debuttare" ha confessato proprio Deco sulle pagine del Mundo Deportivo.

Il piccolo Leo era atterrato in Catalogna 4 anni prima col padre, accompagnato da un carico di sogni e di aspettative, che allora però erano circoscritte ai pochi fortunati che l’avevano già visto in azione con la palla tra i piedi e da un grande dubbio, legato alla crescita e allo sviluppo fisico. Il Barcellona ci pensò a lungo, poi gli fece firmare un contratto su un tovagliolo di carta e si assicurò così il giocatore che ha poi radicalmente cambiato la storia del club.



La storia blaugrana potrebbe infatti essere divisa in A.L. (avanti Lionel) e D.L. (durante Lionel): prima del debutto in blaugrana di Messi, il Barça aveva vinto una sola Champions (nel 1992), ora in bacheca ne ha 4. E' vero, Messi non giocò la finale di Parigi del 2006 contro l’Arsenal, ma ha segnato in quelle del 2009 e del 2011, a Roma e a Londra, contro lo United. Il Barçellona inoltre non aveva mai vinto un Mondiale per Club, con Leo ne ha vinti due. Dopo il primo gol all’Albacete il 1 maggio 2005, ne sono arrivati altri 360 in 434 partite, 73 solo nella stagione 2011-2012. In Liga sono 249, solo 2 meno del Pichichi di ogni tempo, Telmo Zarra, vicinissimo a cedere lo scettro.



Con Messi in campo in dieci anni il Barcellona ha vinto 6 Liga, 6 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Uefa; in totale 21 trofei. E anche a livello personale i riconoscimenti non sono certo mancati: 4 Palloni d'Oro consecutivi, 3 volte vincitore della Scarpe d’Oro (nell'anno solare 2012 mise a segno 91 reti), 4 volte capocannoniere della Champions e 3 volte della Liga.



Insomma, il ragazzino timido ricordato da Deco si è trasformato negli anni nel numero uno del calcio mondiale (forse addirittura della storia del calcio) e gran parte del merito va a Pep Guardiola, che prima lo ha coccolato e protetto (ceduti subito Ronaldinho e Deco) e poi ha deciso di schierarlo al centro dell'attacco, invertendo la sua posizione con quella di Eto'o (poi ceduto anche lui) e favorendo la definitiva esplosione della Pulce. Oggi Leo è il giocatore più forte al mondo, guadagna milioni di milioni e ha già vinto tutto (Argentina esclusa). A soli 27 anni...