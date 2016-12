Barça nella storia del calcio, è il secondo triplete

Con la vittoria nella finale di Berlino il Barcellona chiude in trionfo una stagione straordinaria in cui ha vinto anche Liga e Coppa del Re ed entra diritto nella storia del calcio. La squadra di Luis Enrique diventa l'unica al mondo ad aver vinto per due volte il triplete, dopo quello conquistato nel 2008/09, quando in panchina sedeva Pep Guardiola, maestro e amico dell'ex tecnico della Roma, anche lui al primo anno alla guida dei catalani.