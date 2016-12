Bandiera All Blacks per Lomu, la scambiano per l'Isis

Dopo i recenti attentati di Parigi la tensione in Europa è altissima, l'allerta è massima. In alcuni casi anche troppo. A Fidenza, per esempio, alcuni residenti hanno fatto intervenire i Carabinieri per una bandiera nera sospetta esposta sul balcone. Fondamentalisti islamici? No, niente a che vedere. Semplicemente un appassionato di rugby che aveva esposto la bandiera degli All Blacks in omaggio a Jonah Lomu, spaventando i vicini.