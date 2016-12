Balotelli va in palestra: allenamento? No, divertimento...

17:37 - Le cose in campo continuano a non andare per il meglio per Mario Balotelli, ma l'ex Milan, in visita dai suoi ex compagni proprio martedì scorso, non perde comunque il buon umore. Se infatti a Liverpool SuperMario continua a far discutere, come dimostrano le pesanti parole di Mark Lawrenson, ex difensore dei Reds, dopo il pareggio della squadra di Rodgers con il Blackburn (“Mario è solo uno spreco di tempo e spazio per il Liverpool. Non dovrebbe essere mai impiegato in questa squadra. Capisco che Rodgers si aspetti da lui un’invenzione, ma gli riesce una volta su cento”), nel mondo dei social network Balo è assoluto protagonista. L'ultimo video l'ha postato lui stesso sulla propria pagina Instagram, un "allenamento" condito da grasse risate con gli amici.

Balotelli, palestra per...divertimento! Mari si allena "a modo suo"