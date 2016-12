Balotelli ricorda il papà scomparso: il nome sugli scarpini

Mario Balotelli ha voluto ricordare il padre adottivo, deceduto qualche giorno fa a Brescia dopo una lunga malattia, facendosi stampare sulle scarpe da calcio la scritta 'Franco'. "Sempre con me papà", ha poi scritto l'attaccante del Liverpool sul post pubblicato nel proprio profilo di Facebook. Balotelli ha avuto qualche giorno in più di riposo per il lutto che lo ha colpito, presto raggiungerà la squadra in ritiro e comincerà gli allenamenti. La prossima stagione deve essere quella del riscatto per SuperMario, che con le sue nuove scarpe spera di segnare tanti gol, magari con un aiutino dall'alto.