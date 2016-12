Baku 2015, al via la prima edizione dei Giochi Europei

Con una spettacolare cerimonia di apertura, la città di Baku ha celebrato l'inizio della prima edizione dei Giochi Europei, che si concluderanno il prossimo 28 giugno. L'Azerbaijan sarà dunque il teatro di gare che vedono coinvolti oltre 6.000 atleti, impegnati in 20 discipline sportive, di cui 16 olimpiche. In palio ci sono 253 medaglie d'oro e in 11 diversi sport i partecipanti si giocheranno anche la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016: tra questi tiro con l'arco, tiro a segno, pugilato, atletica, ciclismo, nuoto, tennis da tavolo, taekwondo, triathlon, lotta e volley. In palio 253 medaglie d'oro in 17 giorni di gare.