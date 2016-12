Bad Boys FC, i bambini ripetono i momenti epici della storia del calcio moderno

Una coppia di art director, Darren Urquhart e Tom Smith, e un fotografo, George Logan, hanno dato vita a un progetto chiamato "Bad Boys FC" ossia una raccolta di scatti che ricreano alcuni tra i momenti più epici, ma anche le bravate, del calcio moderno rifatte con dei piccoli calciatori come protagonisti. Dall'esultanza di Balotelli con la maglia del Manchester City alla testata di Zidane, dal morso di Suarez (il primo) alla mano di Dio di Maradona, i piccoli modelli sono perfetti nel ricreare scene che sono entrate nell'immaginario collettivo. Per dimostrare come, alla fine, al netto di ingaggi milionari, fama ed esagerazioni, resti sempre un gioco... per bambini.