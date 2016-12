Avellino, gioca al Lotto la data di nascita di Higuain: vince 30mila euro

E' stata una stagione magica per Gonzalo Higuain, che con 36 reti ha vinto il titolo di capocannoniere e stabilito il nuovo record per numero di gol in una stagione di serie A superando il precedente primato di Nordhal. "El Pipita", però, ha messo a segno indirettamente anche un altro colpo: far vincere al Lotto il fortunato che ha avuto l'idea di giocare la sua data di nascita. 10, 12 e 87 sono usciti infatti sulla ruota di Napoli e hanno regalato al vincitore trentamila e trecentoquindici euro.