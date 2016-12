Australian Open: sesto trionfo per Djokovic

Il Re di Melbourne è sempre Novak Djokovic: il serbo ha trionfato per la sesta volta, la seconda consecutiva, agli Australian Open. In finale contro Andy Murray, il numero uno del mondo è partito fortissimo e ha dominato 6-1 il primo set. Poi lo scozzese ha reagito e lottato perdendo il secondo 7-5. Poi nel terzo set ha portato Nole al tiebreak. Djokovic, però, è stato infallibile e ha chiuso il match in tre ore.