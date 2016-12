Atletica, Yulia Balykina è stata trovata senza vita

Si è risolto nel peggiore dei modi il mistero sulla sorte di Yulia Balykina. La 31enne campionessa bielorussa di atletica, scomparsa il 28 ottobre scorso, è stata trovata senza vita e avvolta in un cellophane sotto uno strato di muschio in un bosco vicino al villaggio del quartiere Olden Smolevichi. Le autorità avevano subito arrestato come unico indiziato l'ex fidanzato, che per il momento non ha confessato l'omicidio.