Atletica, Tamberi verrà operato ancora

Il campione mondiale indoor ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi dovrà operarsi di nuovo. La conferma è arrivata dopo il consulto per definire la natura dei problemi alla caviglia di stacco operata nel luglio scorso ancora avvertiti dall'azzurro. Tamberi si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento in artroscopia a Forlì: l'obiettivo è rientrare in estate. I Mondiali di Londra sono in programma dal 4 al 13 agosto.