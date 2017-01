Atletica, Tamberi rischia una nuova operazione

Non trova pace Gianmarco Tamberi . Il recupero dalla rottura dal tendine della caviglia il 15 luglio a Montecarlo subisce un importante contrattempo. A raccontarlo a Sky Sport 24 è stato l'azzurro di salto in alto: "Ho lavorato duramente - le parole - ma molto probabilmente dovrò tornare sotto i ferri . La caviglia sinistra fa ancora male e la colpa è di un ossicino che si è staccato e nel 90% dei casi l'operazione è l'unica soluzione".

L’esito della risonanza non è stato dei più confortanti ma il campione del mondo indoor non si deprime e aggiunge: "Prima mi sottoporrò ad altri consulti, voglio che i migliori specialisti italiani si confrontino intorno a un tavolo. Se l’operazione si renderà necessaria sarà in artroscopia, durerà 40 minuti, dopo quindici giorni potrò riprendere a corricchiare e dopo un mese ad allenarmi a pieno regime. Voglio continuare a sperare nella partecipazione ai mondiali di Londra, ma la strada sarà tutta in salita".