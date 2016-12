Atletica: "Schwazer vuole andare ai Giochi del 2016"

16:29 - Alex Schwazer ha ripreso ad allenarsi e sogna un ritorno alle gare e la partecipazione ai Giochi olimpici di Rio 2016. Il suo legale, l'avv. Gerhard Brandstaetter, conferma all'Ansa la notizia del settimanale altoatesino Ff. "Alex ha sofferto molto per l'errore commesso, ha pagato un prezzo sproporzionato in confronto ad altri peccatori. Si allena ed è in ottime condizioni fisiche".

L'obiettivo ora è quello di una riduzione della squalifica per doping e l'affidamento ai servizi sociali Schwazer vuole chiudere, una volta per sempre, il triste capitolo del doping. L'inchiesta penale della procura di Bolzano è infatti in dirittura d'arrivo. Per evitare una condanna, l'altoatesino sarebbe intenzionato a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e con l'affidamento ai servizi sociali, forse una casa per anziani a Vipiteno, a poca distanza da casa sua:

Per poter partecipare ai Giochi olimpici e soprattutto per ritornare in tempo alle gare per potersi qualificare per Rio 2016, Schwazer vorrebbe, inoltre, chiedere una riduzione della squalifica, che terminerebbe infatti solo a gennaio 2016.

La prossima tappa resta comunque l'audizione di Schwazer davanti alla Procura antidoping del Coni il 20 novembre per rispondere degli addebiti disciplinari già contestati in precedenza.

LA FIDAL E' PERPLESSA

La Federatletica preferisce non commentare ufficialmente il desiderio di Alex Schwazer di tornare alle gare e di partecipare ai Giochi di Rio 2016, una volta che il 30 gennaio 2016 avrà scontato la squalifica per avere fatto uso di Epo.

Fonti Fidal, però, sottolineano che, dall'ottobre 2013, è entrata in vigore la Carta etica: quest'ultima prevede che "chiunque incorra in squalifiche pari o superiori ai due anni, sulla base delle attuali normative antidoping, perde, da quel momento, il diritto a vestire la maglia azzurra, simbolo sportivo dell'Italia".

Restano dei dubbi sulla retroattività del codice, che è stato adottato dopo la squalifica del marciatore altoatesino, disposta dal Tribunale nazionale antidoping il 23 aprile 2013