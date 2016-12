Atletica, Schwazer: il Tna gli nega lo sconto di squalifica

Dopo l'inasprimento della pena a Carolina Kostner è arriva la doccia fredda anche per il marciatore Alex Schwazer , suo ex compagno squalificato per doping fino all'aprile 201 6, immediata vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il Tribunale nazionale antidoping (Tna) ha respinto il ricorso presentato dal bolzanino per uno sconto sulla squalifica. Decisivi i pareri contrari della Iaaf e della Procura antidoping. La Wada non si è espressa.

"Non sono deluso. Sono contento di stare bene fisicamente, di aver fatto delle buone prove. Lo sconto non è venuto ma ce la faremo anche senza". Così Alex Schwazer commenta la decisone del Tna di non concedergli uno sconto alla squalifica per doping che, a questo punto, terminerà a pochi giorni dalla coppa del mondo di marcia che si disputerà il 7 e l'8 maggio a Cheboksary, in Russia, ultima occasione per centrare la qualificazione a Rio 2016.



"Fare delle gare è importante per l'atleta - ha detto l'altoatesino -. L'anno prossimo sarò a quattro anni senza gare, sono tanti. Sarebbe stato bello avere qualche prova in cui misurarmi con gli avversari. Ci sarà una prova secca sulla 50 km e poi si vedrà. Cerco di concentrarmi sulle cose che posso influenzare, non stava a me valutare se quanto ho detto era abbastanza per uno sconto o meno, ma va bene così".