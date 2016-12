Atletica, Pistorius fuori dal carcere il 21 agosto

Oscar Pistorius lascerà il carcere di Pretoria dove è rinchiuso da 10 mesi per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp , commesso il giorno di San Valentino del 2013. Il campione paralimpico, condannato a 5 anni di reclusione, godrà della libertà vigilata per buona condotta e potrà lavorare presso i servizi sociali. Pistorius potrebbe vivere agli arresti domiciliari a casa di suo zio. Lo riporta il Telegraph.

Pistorius sconterà dietro le sbarre solamente un sesto della pena, il minimo in Sudafrica. A novembre l'atleta sudafricano è atteso dal verdetto d'appello. L'accusa punta a un aumento della pena, per portarla a un minimo di quindici anni di carcere.



Intanto tra una settimana lascerà il carcere di Pretoria, dove è rinchiuso da 10 mesi. La libertà vigilata è il primo passo per tornare alla normalità, la stessa andata in frantumi quella notte di San Valentino di due anni fa.