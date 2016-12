Atletica nella bufera: chiesta la squalifica di 26 atleti per doping

LA LISTA DEI 26 DEFERITIBERTOLINI Roberto per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



BOURIFA Migidio per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



CAMPIOLI Filippo per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



COLLIO Simone per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



DONATI Roberto per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



DONATO Fabrizio per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



FALOCI Giovanni per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



GALVAN Matteo per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



GIBILISCO Giuseppe per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di inibizione e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



GRECO Daniele per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



HOWE Andrew per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



INCERTI Anna per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



LALLI Andrea per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



LA ROSA Stefano per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



LICCIARDELLO Claudio per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



MEUCCI Daniele per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



OBRIST Christian per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



PERTILE Ruggero per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



RIPARELLI Jacques per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



SALIS Silvia per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



SCHEMBRI Fabrizio per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



SECCI Daniele per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



SLIMANI Kaddour per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



TAMBERI Gianluca per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



VISTALLI Marco Francesco per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A;



WEISSTEINER Silvia per violazione dell'art. 2.3. del C.S.A. con richiesta di irrogazione della sanzione di anni 2 di squalifica e di non doversi procedere per l'addebito contestato di cui all'art. 2.4 del C.S.A.