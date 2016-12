Atletica, Mondiali Pechino: trionfo Ghebreslassie, quarto Pertile

Ghebreslassie è stato autore di una rimonta partita pochi chilometri dopo la partenza dall'antica porta di Andingmen, e che gli ha permesso di raggiungere e staccare Tsepo Ramonene (Lesotho), che ha provato troppo presto la fuga per portarsi a casa l'oro. Dopo una battaglia serrata con Tsegay (l'etiope, giunto poi secondo, esaurisce la benzina a 4 km dal traguardo), l'eritreo è andato a staccare per primo il traguardo all'interno dello Stadio Nazionale, diventando così l'atleta più giovane ad aggiudicarsi la maratona in tutta la storia dei Mondiali. Per quanto riguarda l'Italia, gara super di Ruggero Pertile, quarto a varcare le porte del Nido d'uccello e premiato dalla strategia attuata in gara assieme all'altro azzurro tra i primi dieci, Daniele Meucci. Niente da fare invece per Stephen Kiprotich: il ventiseienne ugandese non è riuscito a bissare l'oro conquistato due anni fa a Mosca.