Atletica, Mondiali Pechino: Bolt imprendibile, oro nei 200

Dovevano essere i Mondiali di atletica di Justin Gatlin, sempre il più veloce nelle gare di avvicinamento alla rassegna iridata. Invece Usain Bolt, nonostante una forma non perfetta, conquista la medaglia d'oro nei 200 metri dopo quella dei 100. Il 30enne sprinter giamaicano, alla quinta doppietta 100-200 tra Olimpiadi e Mondiali dal 2008 (a partire proprio dai Giochi di Pechino), ha stravinto la gara in 19"55, smettendo addirittura di correre nei metri finali. Battuto ancora una volta il rivale statunitense Justin Gatlin, secondo in 19"74 e di nuovo medaglia d'argento. Terzo a sorpresa il giovane sudafricano Anaso Jobodwana, medaglia di bronzo per pochi millesimi (19"87) a scapito del panamense Alonso Edward. Poi un incredibile fuori programma: un cameraman perde l'equilibrio e travolge Bolt. Per fortuna nessuna conseguenza per entrambi.





Nelle altre gare spiccano due ori per gli Stati Uniti: quello di Christian Taylor che vince nel salto triplo davanti al cubano Pichardo e al portoghese Evora, e quello di Allyson Felix nei 400 davanti alla bahamense Miller e alla giamaicana Jackson. Nel getto del peso successo della polacca Anita Wlodarczyk che precede la cinese Zhang e la francese Tavernier.