Atletica, Maratona Dubai: niente record del mondo, Bekele si ritira

Grande delusione alla maratona di Dubai. Il favoritissimo Kenenisa Bekele non riesce a centrare il record del mondo ed è costretto al ritiro a circa metà gara (22 km) per un problema al polpaccio. I riflettori erano tutti puntati sull'etiope che sembrava in grado di migliorare il crono fatto segnare da Dennis Kimetto (2h02'57") a Berlino nel 2014. A vincere a Dubai è un altro etiope, Tamirat Tola, che sfiora l'impresa chiudendo in 2h04'11".