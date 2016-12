Atletica: la Iaaf sospende la Russia

Il Consiglio della Iaaf ha deciso di sospendere immediatamente e in via provvisoria la federazione russa di atletica leggera per lo scandalo doping. Lo ha reso noto la federazione dopo la riunione svoltasi in teleconferenza e condotta dal presidente, Sebastian Coe, da Londra. Su 24 partecipanti, 22 hanno votato per il bando, uno contro. La partecipazione alle Olimpiadi di Rio rimane a rischio.



"Oggi abbiamo deciso di sospendere la federazione russa in via provvisoria, senza scadenza, la più dura sanzione che potevamo prendere in questo momento. Abbiamo discusso e abbiamo valutato che l'intero sistema ha fallito nei confronti degli atleti, non solo in Russia ma in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Iaaf, Sebastian Coe, dopo la riunione sul doping in Russia. "Quanto avvenuto è una vergognosa sveglia per tutti - ha proseguito - e dobbiamo capire che questo problema e' centrale per il nostro sport".