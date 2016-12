Atletica: Hidekichi Miyazaki, un Bolt di 105 anni

Si chiama Hidekichi Miyazaki , ha 105 anni ed è il centenario più veloce al mondo: l'arzillo vecchietto, infatti, ha corso i 100 metri in 42"22 in una gara riservata ad atleti della terza età, a Kyoto, in Giappone, stabilendo il nuovo record del mondo. Soprannominato Golden Bolt, Miyazaki a fine gara era contrariato: "Non sono soddisfatto del tempo - ha dichiarato - il mio obiettivo erano i 35 secondi. Posso correre ancora 2-3 anni".

Al termine della gara grande festa per Miyazaki, che ha cominciato a correre a 90 anni e da allora sta battendo un record dopo l'altro. E a fine gara non poteva mancare la posa che ha reso famoso Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo.



"Non sono soddisfatto del mio tempo, il mio obiettivo erano i 35 - ha detto l'arzillo sprinter - Ho iniziato a piangere durante la gara, perché stavo andando così lentamente. Forse sto diventando vecchio!. E' tutta una questione di salute: fisicamente io sono ancora al top. I dottori sono tutti sorpresi, ma io posso correre ancora per due o tre anni. Non penso al ritiro, voglio continuare per i miei fans".