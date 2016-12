Atletica, EYOF: il figlio di Rocco Siffredi giù dal podio per 7cm

C'era anche il figlio di Rocco Siffredi tra gli atleti che a Tbilisi, in Georgia, si stanno dando battaglia per conquistare una medaglia agli EYOF (Festival Olimpico della Gioventù Europea), una competizione continentale multisportiva riservata alla categoria juniores (18-19 anni). Leonardo Tano, il figlio del pornodivo più famoso del mondo (il cui cognome è ovviamente d'arte), ha gareggiato nel salto in alto superando i 199 cm e classificandosi al nono posto.