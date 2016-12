Atletica, dramma Kira Grünberg: atterra fuori dal materasso e resta paralizzata

Kira Grünberg, saltatrice con l'asta austriaca e primatista nazionale con 4.45, rimarrà paralizzata. Per la sfortunatissima 21enne è stato fatale un salto durante l'allenamento di giovedì: atterrata fuori dal materasso sotto gli occhi del papà allenatore, Kira si è procurata la rottura di una vertebra cerebrale e l'operazione alla quale è stata sottoposta non ha potuto far altro che "stabilizzare la colonna vertebrale per scongiurare ulteriori danni". Adesso è in terapia intensiva e nelle prossime settimane sarà sottoposta a continui test per verificare eventuali miglioramenti. "La strada sarà lunga e difficile" ha spiegato il suo manager Thomas Herzog.