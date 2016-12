Atletica, doping: Schwazer patteggia a 8 mesi col Tribunale di Bolzano

14:44 - Alex Schwazer vuole partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Il marciatore italiano, positivo all'Epo prima dei Giochi di Londra 2012, ha ricevuto il sì della Procura di Bolzano per l'istanza di patteggiamento a 8 mesi per frode sportiva a causa del doping. Questo è l'aspetto penale della vicenda, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Altra cosa invece è l'ambito sportivo: la squalifica di tre anni e mezzo vale sino al gennaio del 2016. E bisogna ricordare che su Schwazer resta pendente un altro giudizio del Tribunale Nazionale Antidoping del Coni.

La causa per frode sportiva presso il Tribunale di Bolzano è da considerarsi chiusa con la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato Gerhard Brandstaetter e accolta dagli organi competenti.

Intanto spunta un sms della madre di Schwazer inviato al Dottor Ferrari e intercettato dagli inquirenti: "Sono molto preoccupata per Alex, saluti mamma Schwazer". Un testo datato 31 luglio 2010 che dice poco sul tipo di rapporto ma testimonia la confidenza tra la famiglia del marciatore e il medico, da tempo nell'occhio del ciclone per le sue somministrazioni proibite agli atleti di vari sport.