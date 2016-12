Atletica: Diamond League, Bolt vince i 100 in 9"87

Ha scelto i Sainsbury's Anniversary Game per tornare a spiegare le ali. Usain Bolt getta la maschera e si mostra nuovamente in forma Mondiale, salendo sul gradino più alto del podio nei 100 metri della Diamond League di Londra. Finale vinta in 9"87 per il velocista giamaicano, che soffre una partenza non brillantissima ma poi rimonta e chiude davanti all'americano Michael Rodgers e al connazionale Kemar Bailey-Cole.