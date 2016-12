Atletica, Caster Semenya si sposa con la compagna Violet

Caster Semenya è tornata alla ribalta e non per le prestazioni in pista. La campionessa sudafricana di atletica si è sposata con la compagna storica Violet Raseboya scatenando nuove illazioni sulla sua identità sessuale. Semenya divenne famosa a 19 anni vincendo la gara degli 800 metri ai Mondiali di Berlino 2009 per poi conquistare l'argento a Daegu 2011 e Londra 2012 ma soprattutto per le polemiche sulla sua sessualità. Molte rivali l'accusarono di essere un uomo, Semenya fu sospesa ma, dopo essersi sottoposta al test della sessualità, fu riammessa dopo aver perso molta massa muscolare per diminuire i livelli di testosterone nel sangue. Ora dal Sudafrica, precisamente da Ga-Dikgale nel distretto di Limpopo, arrivano le foto del matrimonio: sarà nuova bufera?