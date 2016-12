Atletica: Bolt controlla, Harrison da record

Usain Bolt vince in scioltezza i 200 metri a Londra nella tappa della Diamond League. Il fenomeno giamaicano completa la prova in 19"89 con una buona partenza e in finale sotto controllo: alle sue spalle Alonso Edward e Adam Gemili. A finire in copertina è però Kendra Harrison: la statunitense, che non sarà ai Giochi di Rio, conquista i 100 ostacoli in 12"20 e registra il nuovo primato del mondo. Crolla il 12"21 di Jordanka Donkova che durava dal 1988.