Atletica, Bolt: "Basta gare nel 2015"

21:05 - "Dopo le eccitanti settimane ai Mondiali di Pechino ho deciso di non correre più nel 2015. Sto già pensando a Rio 2016". Lo scrive Usain Bolt sulla sua pagina Facebook annunciando di fatto la fine della sua stagione agonistica. Lo sprinter giamaicano, autore dell'ennesima tripletta mondiale su 100, 200 e 4x100 con la squadra giamaicana, ha rinunciato a scendere in pista per la tappa della Diamond League a Bruxelles, in Belgio.

Al Memorial Van Damme Bolt avrebbe dovuto correre i 200 metri ma il suo ritiro fa sì che l'americano Justin Gatlin, suo grande rivale ma sconfitto sempre a Pechino, correrà sia i 100, sia i 200 (i due avevano deciso di non sfidarsi più prima di Rio 2016). Il fenomeno giamaicano ha scritto su Facebook: "Ho corso tante volte a Bruxelles, è uno dei miei meeting preferiti. Ero felice di tornare a correre ma preferisco terminare il 2015 senza infortuni ed essere pronto per il 2016. A Rio tenterò di difendere i miei titoli su 100, 200 e 4x100. Ora mi prendo una pausa dagli allenamenti per ricaricarmi e tra un mese tornerò al lavoro".