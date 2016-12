Atletica: Antonietta di Martino si ritira

Antonietta Di Martino ha scelto il giorno della presentazione del Golden Gala di atletica di Roma, in programma giovedì 4 giugno, per annunciare il suo ritiro dalle gare. La 37enne campana, campionessa di salto in alto, ha dichiarato: "Sono qui per dare l'addio alle gare. Ho cercato di recuperare e tornare l'atleta che ero prima. Ho capito che avrei avuto bisogno di tanto altro tempo. C'è un tempo per ogni cosa".