Athina Onassis, brutta caduta da cavallo

Attimi di paura per Athina Onassis. L'amazzone ereditiera è caduta rovinosamente da cavallo durante il 24.mo "Chi Internationa Horse Show Jumping Tournament" in Svizzera. Il suo cavallo non è riuscito a saltare un ostacolo, sbattendo contro le aste e scaraventando a terra la Onassis fortunatamente senza particolari conseguenze. A causa di una brutta frattura, l'amatissima Camille è stata invece soppressa. "Abbiamo fatto di tutto per tenerla in vita", hanno raccontato Athina e il marito dopo l'incidente. Ma non c'è stato nulla da fare.