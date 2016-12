Ciclismo: Rui Costa è campione del Mondo, Nibali 4°

19:17 - La prima volta di un portoghese: Rui Costa ha vinto il Mondiale di ciclismo a Firenze. Il lusitano ha battuto in uno sprint a due lo spagnolo Purito Rodriguez. Medaglia di bronzo per l'altro iberivo Valverde che ha beffato Nibali, quarto. Grande prova per lo Squalo che, caduto a tre giri dal termine, ha dato spettacolo facendo selezione (insieme a Scarponi) nell'ultima tornata, ma nel finale non ha avuto la gambe.

Pronti via e dal gruppo scattano in 5 corridori. Davvero proibitive le condizioni atmosferiche: su Firenze infatti si scatena un terribile temporale che si prolunga per buona parte della corsa. Col passare dei chilometri, la squadra azzurra dirige il gruppo che si mantiene a distanza di sicurezza. Nel frattempo arrivano i primi ritiri illustri: Cadel Evans, Chris Horner, Nicolas Roche, Daniel Martin, Chris Froome, Nairo Quintana e sir Bradley Wiggins sono costretti ad abbondare la corsa iridata. Tra gli azzurri out Ivan Santaromita. Giovanni Visconti prova a sorprendere tutti e raggiunge Huzarski al comando quando mancano 35 chilometri. Nel plotone dei migliori Nibali, Scarponi e Paolini scivolano a causa dell'asfalto bagnato e perdono terreno prezioso. Lo 'Squalo dello stretto' e il corridore jesino riescono a rientrare mentre per Paolini, giunto alla sua ultima corsa in azzurro, il Mondiale si chiude qua. A meno 25 dall'arrivo Visconti e Huzarski vengono ripresi e nel gruppo si scatena la bagarre. All'imbocco dell'ultima salita della Fiesole si assiste all'allungo di Vincenzo Nibali con Purito Rodriguez che non molla un metro e addirittura prova a scappare in discesa. Alle sue spalle si forma un gruppetto formato dall'altro spagnolo Valverde, dal portoghese Rui Costa e dallo stesso Nibali. Rodriguez sembra essere in grado di arrivare fino al traguardo ma Rui Costa, fino a quel momento alla ruota del siciliano, lo raggiunge all'ultimo chilometro. La volata scatta così negli ultimi 200 metri con il portoghese, più fresco, che riesce a mettere la sua ruota davanti a quella di Purito. Indietro, intanto, Valverde approfitta della stanchezza di Nibali per chiudere al terzo posto. L'oro va così a Rui Costa, già vincitore di due tappe nell'ultimo Tour e del giro di Svizzera. Argento e bronzo agli spagnoli Rodriguez e Valverde. Quarto e giù dal podio uno sfortunato Vincenzo Nibali. "Più che cuore, ci voleva anche un po' di fortuna - è stato il commento dell'azzurro - . La caduta mi ha un po' condizionato ed ho fatto un grande sforzo per rientrare. Peccato, la condizione era buona e potevo avere più forze nel finale, in salita. Io nella morsa degli spagnoli? Però ha vinto Rui Costa, loro hanno corso male".

IL TEMPO REALE

Ore 17:26 - Rui Costa campione del mondo! Nibali quarto. Argento per Rodriguez e bronzo per Valverde!

Ore 17:25 - Sprint Mondiale tra Rodriguez e Rui Costa!

Ore 17:24 - NIbali si stacca: si giocherà il bronzo con Valverde!

Ore 17:23 - Rodriguez ha ancoa qualche metro di vantaggio. E' partito Rui Costa!

Ore 17:23 - Meno di 2 km all'arrivo!

Ore 17:22 - Altro scatto di Rodriguez! Nibali risponde!

Ore 17:21 - Rodriguez prova di nuovo a scattare ma non scappa. Ora Nibali deve rifiatare!

Ore 17:20 - Che numero di Nibali! Si è riportato su Rodriguez: in quattro al comando. Valverde è il favorito.

Ore 17:19 - Rodriguez perde terreno: ha solo 4" di vantaggio!

Ore 17:18 - Rodriguez ha 11" di vantaggio sui tre inseguitori. Inizia il muro di via Salviati: Nibali sui pedali prova a rientrare sul leader.

Ore 17:17 - Lo spagnolo sta scappando. Dietro Nibali e Rui Costa devono organizzarsi! Valverde sta a ruota.

Ore 17:16 - Purito Rodriguez ha preso qualche metro di vantaggio in discesa!

Ore 17:15 - Sono rientrati Valverde e Rui Costa: in quattro al comando.

Ore 17:14 - Grande azione dell'Italia! I due sono inseguiti da Valverde Rui Costa. Meno di 10 km all'arrivo. Caduta per Rigoberto Uran.

Ore 17:12 - Al comando Rodriguez e Nibali!!!

Ore 17:10 - Attacco di Vincenzo Nibali! Rodriguez a ruota. Perdono contatto Sagan e Cancellara.

Ore 17:09 - Rodriguez prova a rispondere marcato da Nibali.

Ore 17:08 - Scarponi al comando: prova l'allungo. Il danese Fuglsang prova a rispondere, ma non riesce a resistergli.

Ore 17:05 - Italia davanti con Visconti: ultimi sforzi per il siciliano. Gli azzurri sono ancora lì a dare battaglia!

Ore 17:04 - Inizia l'ultima salita verso Fiesole.

Ore 17:03 - Suona la campanella. Inizia l'ultimo giro: 16 km all'arrivo. C'è il sole: tutto pronto per il gran finale.

Ore 17:00 - Visconti è ancora lì.

Ore 16:58 - Nulla da fare, il gruppo resta compatto. Sono rimasti in gara 56 corridori sui 208 partenti.

Ore 16.54 - Il francese Bardet prova l'allungo. Scarponi si muove!

Ore 16:53 - Muro di via Salviati: la Germania prova il forcing.

Ore 16:51 - 23 km all'arrivo.

Ore 16:49 - L'asfalto si sta asciugando lentamente

Ore 16:47 - Visconti è stremato: ora, che è stato ripreso, fatica a stare con i migliori.

Ore 16:45 - Contador in difficoltà.

Ore 16:44 - Gruppo compatto! Paolini: "Una banale scivolata e non sono riuscito a continuare. A questo giro dovevo attaccare io: stavo benissimo".

Ore 16:42 - Vincenzo Nibali è rientrato!!! Anche la Colombia davanti: Visconti ha solo 20" di vantaggio e non ci crede più: tutto da rifare. Fra poco sarà gruppo compatto.

Ore 16:39 - Perde secondi Visconti: ora a 45" di vantaggio. Nibali prova il miracolo: è nella scia dell'ammiraglie. Lo Squalo sembra pedalare bene.

Ore 16:37 - Il Belgio è davanti a tirare il gruppo. Visconti è in compagnia di Huzarski che non gli dà cambi.

Ore 16:35 - Nibali, con i pantaloni stracciati, non molla: sta cercando di recuperare il minuto di svantaggio dal gruppo

Ore 16:34 - Scarponi è riuscito a rientrare. Ora tutto su Visconti e Pozzato! Visconti ha un vantaggio di 1'07" quando mancano 31 km all'arrivo.

Ore 16:30 - Caduta per Paolini e Nibali!!! Luca si ritira (suo ultimo Mondiale), mentre Vincenzo prova a ripartire dolorante. In terra anche Scarponi, che è ripartito. BRUTTISSIMO COLPO PER L'ITALIA!

Ore 16:28 - Visconti ha raggiunto il polacco. In due al comando.

Ore 16:25 - L'Italia perde Diego Ulissi: ritirato.

Ore 16:22 - Dubbi sull'azione di Visconti: è partito troppo presto? Intanto il siciliano è là davanti e la squadra belga si è lanciata all'inseguimento. Nibali e Pozzato possono stare a ruota. Ha anche smesso di piovere: il cielo si sta aprendo.

Ore 16:20 - Il gruppo transita a Fiesole: Visconti ha 1'08" di vantaggio su tutti i migliori.

Ore 16:19 - Visconti ha 20" di distacco dal leader. Il siciliano è secondo in solitaria.

Ore 16:16 - Si muove Visconti!!! L'azzurro stacca tutti e va all'inseguimento di Huzarski.

Ore 16:14 - Mancano 50 km al traguardo! Davanti il polacco Huzarski ha staccato Barta: è solo al comando.

Ore 16:13 - Visconti e Guatier hanno raggiunto Kelderman e Preidler: sono in 4 all'inseguimento dei due fuggitivi.

Ore 16:11 - Finisce qua il Mondiale di Alessandro Vanotti: si ritira dopo un grande lavoro nella prima parte di gara.



Siguiendo en coche un rato la carrera. pic.twitter.com/zrvtfGjT2x

— Fernando Alonso (@alo_oficial) September 29, 2013

Bad day for me today. Really tough circuit under these conditions. Big respect to the guys who're still out there! #Toscana2013

— Chris Froome (@chrisfroome) September 29, 2013

Froome: "Brutta giornata per me. Veramente difficile correre in queste condizioni. Rispetto per tutti quelli che termineranno la prova"

Ore 16:07 - Dietro il gruppo è guidato dal belga Van Summerebn

Ore 16:04 - Visconti e Gautier hanno 29" di ritardo dalla coppia al comando. In mezzo ci sono Wilco Kelderman e Georg Preidler. Il gruppo ha un ritardo di 1'44" dai battistrada. Alla fine mancano solo tre giri.

Ore 15:59 - Situazione ottima per l'Italia con un uomo in fuga. Ora toccherà a Belgio e Svizzera inseguire, mentre i nostri in gruppo potranno stare a ruota.

Ore 15:56 - Allunga Visconti con il francese Gautier. I due hanno un vantaggio di una quarantina di secondi sul plotone.

Ore 15:47 - Il Belgio ha preso il comando delle operazioni. Scarponi in cabina di regia per l'Italia.

Ore 15:39 - Gli attaccanti non hanno preso il largo. Mancano 4 giri alla fine.

Ore 15:30 - Attacca il belga Van Avermaet, Scarponi lo segue a ruota. Anche Visconti davanti, ma c'è pure Gilbert. Si staccano invece gli azzurri Nocentini e Vanotti.



Ivan Santaromita, ritirato dopo una caduta, twitta tutto il suo disappunto per il ritiro: "Il mio primo mondiale finisce così... Più di così non potevo fare. #deluso".

Ore 15:10 - Gli azzurri di Bettini sono sempre davanti a fare l'andatura del gruppo quando sono 80 i km dal traguardo.

Ore 15:05 - Mancano cinque giri alla fine del Mondiale: continua a piovere! Due uomini in fuga: sono rimasti solo Barta e Huzarski.

Ore 15:01 - E' rientrato Visconti. Gli uomini azzurri ancora al controllo della gara. Le altre squadre ancora non si sono viste.

Ore 14:59 - In ritardo Visconti che sta cercando di rientrare.

Ore 14:55 - Froome si è ritirato. Alza bandiera bianca anche il colombiano Quintana. Sono 102 i corridori rimasti in gara.

Ore 14:40 - Sul traguardo il gruppo a un ritardo di 1'37" dai fuggitivi. Santaromita, dopo aver lavorato a lungo, si è ritirato!

Ore 14:38 - Italia sempre al comando. Cancellara è rientrato nel gruppo!

Ore 14:37 - Ritiro per lo spagno Samuel Sanchez.

Ore 14:36 - Froome ha un ritardo di oltre due minuti: addio sogni di gloria per lui. Davanti nei battistrada si è staccato il tunisino Chtioui: sono in quattro al comando.

Ore 14:35 - Attenzione! Radio Corsa annuncia: Cancellara ha un ritardo di 40" sul gruppo di testa.

Ore 14:34 - Aggiornamento sulle condizioni meteo: continua a piovere a dirotto.

Ore 14:28 - Sono rientrati una quarantina di corridori nel gruppo di testa. Ora sono in 70. Gli italiani sono sempre davanti in discesa. Tattica perfetta fin qui per gli uomini di Bettini.

Ore 14:17 - Sagan ha un minuto di ritardo: il Mondiale rischia di perdere il favorito. Attardato anche Froome!

Ore 14:03 - Il gruppo è spezzato in tre. Davanti 16 corridori. Buona presenza degli italiani. Davanti ci sono anche Gilbert e Cancellara, non ci sono Contador, Sagan e gli altri.

Ore 14:01 - A terra il belga Leukemans. Intanto ecco i nomi eccellenti dei ritirati: Cadel Evans (Australia), Chris Horner (Usa), Nicolas Roche (Irlanda), Michael Albasini (Svizzera), Daniel Martin (Irlanda) e Oliver Zaugg (Svizzera). Fabian Cancellara perde due gregari!

Ore 13:48 - E' caduto Diego Ulissi. L'azzurro è tornato in bici e sta cercando di rientrare.

Ore 13:45 - Piccolo problemino per Pozzato che ha forato e ha cambiato la bici!

Ore 13:43 - Brutta caduta in discesa: nessun italiano coinvolto. A terra Cadel Evans: Mondiale finito per lui!

Ore 13:33 - Continua l'azione dei fuggitivi e in testa al gruppo c'è sempre l'Italia. In discesa gli azzurri ripropongono l'azione del giro precedente.

Ore 13:11 - I cinque fuggitivi hanno un vantagio di 6'31". Il gruppo si è compattato, gli uomini di Bettini sono ancora tutti davanti.

Ore 13:09 - Gruppo in fila indiana. Gli azzurri hanno spaccato in due il gruppo. Intanto continua a piovere a dirotto. Comincia lo strapppo di via Salviati.

Ore 13:05 - Tutti e nove gli azzurri sono davanti al gruppo: guidano in discesa.

Ore 13:03 - Gli azzurri si portano in testa al plotone con Paolini e Scarponi in cima alla salita di Fiesole.

Ore 12:45 - I cinque fuggitivi stanno per passare ora per la prima volta sul traguardo finale. L'asfalto è molto viscido, diversi corridori sono scivolati! Intanto continua a diluviare. La media è di circa 39 km/h.

Ore 12:30 - I corridori stanno entrando a Firenze! Ora ci sarà il circuito di Fiesole da 16,570 km che sarà da ripetere per dieci volte.

Ore 12 - Ha ricominciato a piovere sul Mondiale e anche intensamente.

Ore 11:43 - Si scala in San Baronto. Asfalto ancora bagnatissimo, ma non piove più. Intanto i fuggitivi hanno un vantaggio di oltre 7 minuti. Gli uomini della Gran Bretagna sempre al comando.

Ore 11:20 - Ivan Santaromita (Italia) è riuscito a rientrare in gruppo dopo la caduta. Nessuna conseguenza fisica, ma diverse energie spese per raggiungere il plotone.

Ore 11:10 - Attenzione! Vincenzo Nibali costretto al cambio di bici. Piccolo incidente per il capitano della Nazionale: un'atleta cadendo gli ha rotto il cambio. Rinaldo Nocentini è restato al suo fianco.

Ore 11 - Dopo un'ora di gara ci sono in fuga 5 corradori: Matthias Brandle (Austria), Rafaâ Chtioui (Tunisia), Bartosz Huzarski (Polacco), Jan Barta (Repubblica Ceca) e Yonder Godoy (Venezuela). I fuggitivi hanno un vantaggio di cinque minuti e mezzo. Il gruppo è guidato dagli uomini della Gran Bretagna di Froome, Wiggins e Cavendish. Asfalto bagnato: tutti i corridori indossano la mantellina.

Ore 10:56 - Radio Corsa segnala la caduta di Ivan Santoromita

Ore 10 - La corsa è iniziata in perfetto orario: i 207 corridori in gara sono partiti da Lucca.

Condizioni meteo: piove sulla Toscana! Tempo da lupi per i corridori. Condizioni ideali per Vincenzo Nibali



Presente anche Fernando Alonso a Firenze per assistere al Mondiale. Il pilota della Ferrari è un grande appassionato di ciclismo ed è molto amico di Contador, uno dei favoriti per la vittoria. Prima del via della corsa, lo spagnolo della Rossa ha anche incontrato e stretto la mano al ct dell'Italia Paolo Bettini.