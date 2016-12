Milan, la curva chiusa non ferma gli ultrà: cori e cartelloni contro i napoletani

foto Ansa 22:00 - Bandiere, fumogeni, bombe carta e l'intero repertorio di cori da ultrà contro i napoletani, incluso quello sul Vesuvio che deve "bruciarli tutti" e uno striscione con scritto "La chiusura del settore non cancella l'odore: Napoli merda": così circa 300 tifosi prima di Milan-Sampdoria hanno protestato all'esterno di San Siro contro la chiusura del settore a cui sono abbonati, decisa dal giudice sportivo proprio per cori discriminatori. - Bandiere, fumogeni, bombe carta e l'intero repertorio di cori da ultrà contro i napoletani, incluso quello sul Vesuvio che deve "bruciarli tutti" e uno striscione con scritto "La chiusura del settore non cancella l'odore: Napoli merda": così circa 300 tifosi prima di Milan-Sampdoria hanno protestato all'esterno di San Siro contro la chiusura del settore a cui sono abbonati, decisa dal giudice sportivo proprio per cori discriminatori.

I tifosi della Curva Sud del Milan non ci stanno: è protesta contro la decisione del giudice sportivo di chiudere il secondo anello blu per i cori razzisti contro i napoletani. Nella notte gli ultras rossoneri hanno tappezzato San Siro di 3000 manifesti con il coro anti-Napoli che ha causato la squalifica.



IL COMUNICATO DELLA CURVA SUD

In tanti si chiedono come reagiremo di fronte alla chiusura della nostra amata Curva. Il ritrovo per la Curva Sud è alle 19.00 davanti al cancello 14, porteremo colore, cori e tutta la nostra rabbia davanti allo stadio nel momento in cui più sarà importante farci sentire, quando la gente starà affluendo agli ingressi. Distribuiremo un volantino con un comunicato che riguarderà tutta la tifoseria, perché quello che sta accadendo è assurdo. Chiunque abbia a cuore la Curva Sud, chiunque abbia a cuore il Milan, chiunque pensa che questa decisione sia folle, è invitato ad esserci per far sentire la sua voce: facciamo sentire tutti insieme quanto tutto questo ci faccia schifo! Resteremo davanti ai cancelli fino al fischio d’inizio, dopodiché lasceremo lo stadio nella tristezza e la desolazione ovvia e unica conseguenza di queste decisioni che calpestano ogni diritto. Un’ora e mezza per NOI un’ora e mezza per la NOSTRA LIBERTA’!!! C'erano una volta, megafoni tamburi e colore... C'era un tifo fatto di passione e non di televisione... Quello che ci avete tolto... Quello che ci riprenderemo!!! USURPATORI BASTARDI!!!