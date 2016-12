foto Da video Correlati Thierry Henry protesta...ballando

16:00

- Di esultanza strane, originali, sorprendenti se ne sono viste tante sui campi di calcio, ma quella scelta dall'attaccante ghanese dei Columbus Crew,, per celebrare la rete dell'1-0 segnata ai Chicago Fire non si era mai vista e forse per originalità le batte tutte. Il numero 11 scarica un potente destro nell'angolino basso e poi, per festeggiare, decide di farsi una fetta di pizza... Vedere per credere.