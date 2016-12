Tiro a volo: Jessica Rossi, oro Mondiale

foto LaPresse 10:05 - A poco più di un anno dall'oro olimpico a Londra, Jessica Rossi si conferma imbattibile nella fossa olimpica di tiro a volo e conquista il titolo iridato ai Mondiali di Lima, in Perù. La campionessa di Crevalcore (Bo), dopo l'oro Europeo di Suhl, il 31 luglio scorso, e il titolo ai Giochi del Mediterraneo di Mersin (Turchia), ha messo le mani anche sul Mondiale. L'ultima rivale, battuta 12-10, è stata la giapponese Yukie Nakayama. - A poco più di un anno dall'oro olimpico a Londra,si conferma imbattibile nella fossa olimpica di tiro a volo e conquista il titolo iridato ai, in Perù. La campionessa di Crevalcore (Bo), dopo, il 31 luglio scorso, e il titolo ai(Turchia), ha messo le mani anche sul Mondiale. L'ultima rivale, battuta 12-10, è stata la giapponese Yukie Nakayama.

La cavalcata di Jessica Rossi verso l'oro è cominciata nelle qualificazioni. Con 70/75 è stata la migliore in pedana, eguagliata solo dalla russa Tkach. In semifinale si è confermata, abbattendo 12 dei 15 piattelli a disposizione e lasciando tre tiratrici a spareggiare per l'altro posto disponibile per l'oro.



Alla fine la sua avversaria è stata la giapponese Yukie Nakayama, che ha battuto 12-10. "Sono davvero felice - ha detto Jessica Rossi, dopo il successo -. Ho centrato una doppietta come nel 2009. Ho lavorato tanto, il Mondiale era l'obiettivo stagionale. Dedico questa medaglia alla Federazione, alle Fiamme oro e ai miei sponsor. Un grazie alla mia famiglia, a Mauro De Filippis, a mio zio Paolo".



Ottimo anche il bottino delle Junior. Oro a squadre anche in questo caso, con il totale di 190/225, e bronzo individuale: a metterselo al collo è stata Alessia Iezzi, di Manoppello (Pe), dopo lo spareggio contro la russa Krasheninnikova.