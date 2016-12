foto LaPresse

15:48

- Una giornata perfettamente scandita dai cinguettii, stavolta un po' particolari. E l'iniziativa diper celebrare il ventennale del suorealizzato il 19 settembre 1993 in Juventus-Reggiana (4-0). Il nuovo capitano del Sydney ha scelto di aggiornare la sua pagina, raccontando in tempo reale i momenti vissuti in quella giornata memorabile: "Vent'anni fa non si poteva, adesso sì" spiega Alex.