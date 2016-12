Boxe: morto Ken Norton, sconfisse Ali 

foto LaPresse

- L'ex campione dei pesi massimi, che nel 1973 sconfisse, è morto in una clinica di Bullhead, in Arizona. Aveva 70 anni e da tempo era malato di cuore. Contro tutti i pronostici, Norton riuscì a vincere ai punti nell'incontro con, al quale ruppe durante il combattimento anche la mascella, ma poi perse di nuovo il titolo nella rivincita, meno di un anno dopo. Nel 1974 combattè anche contro, per il titolo mondiale, che però lo mise ko alla seconda ripresa.Nel 1975, Jerry Quarry rinuncò a combattere contro di lui, che così si riprese di nuovo il titolo mondiale, che poi perse ancora in un nuovo incontro con Muhammed Ali, nel 1976. Titolo che si riprese nel 1977 per poi perderlo di nuovo contronel 1978. Nel 1981 appese infine i guantoni al chiodo, chiudendo la sua carriera con un record di 42 vittorie, di cui 33 per ko, sette sconfitte e un pareggio.Lo scorso anno aveva avuto un infarto, da cui non si è mai ripreso, ha reso noto il suo manager e amico Patrick Tenore. Nel 1976, quando era ancora iridato, Ken Norton era stato anche protagonista del film 'Drum, l'ultimo Mandingo' di Steve Carver, la storia dell'ultimo esemplare di una razza afro-americana ormai estinta, che si batte per la libertà sua e del suo popolo.