Cori razzisti, chiusa la curva dell'Inter

foto LaPresse Correlati Chiudere la curva è la soluzione giusta secondo te?

Inter-Thohir stretta finale 13:53 - Il giudice sportivo della Lega di serie A ha chiuso per un turno il settore dello stadio Meazza dei tifosi dell'Inter, a seguito dei cori razzisti contro i giocatori della Juve rivolti da parte del pubblico sabato scorso. Il secondo anello verde rimarrà chiuso al pubblico in Inter-Fiorentina di giovedì 26 settembre. Squalificato per due giornate anche David Pizarro per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, mentre Montella se l'è cavata con una diffida e un'ammenda di 5000 euro. - Il giudice sportivo della Lega di serie A ha chiuso per un turno il settore dello stadio Meazza dei tifosi dell'Inter, a seguito dei cori razzisti contro i giocatori della Juve rivolti da parte del pubblico sabato scorso. Il secondo anello verde rimarrà chiuso al pubblico in Inter-Fiorentina di giovedì 26 settembre. Squalificato per due giornate ancheper proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, mentrese l'è cavata con una diffida e un'ammenda di 5000 euro.

Quella adottata nei confronti dei nerazzurri è la seconda applicazione, dopo Juventus-Lazio di Supercoppa, delle nuove norme anti-razziste che fanno scattare subito la chiusura del settore da cui sono partiti i cori e che non prevedono attenuanti. L'Inter è stata anche multata di 15 mila euro per i laser contro arbitro e giocatori avversari e per uno striscione offensivo contro il tecnico bianconero Conte.