- Ilsta attirando sempre più le attenzioni dei tifosi di tutto il mondo e non certo per la qualità del gioco espresso. Dopo la coppia sorpresa a fare sesso in campo nel postpartita di Brøndby-Randers , sempre dallo stadio delarriva un altro siparietto a luci rosse: una procace tifosa, in estasi per un gol della sua squadra, decide di festeggiare la rete usando la propria maglietta come una sciarpa, per la gioia dei tifosi accanto a lei. Chissà se su qualche canale danno le partite delBrøndby...