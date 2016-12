Chris Horner salta controllo antidoping: è in volo

foto LaPresse Correlati Vuelta, trionfa Horner

20:57

- Sempre più giallo doping intorno a. Il quasi 42enne, fresco vincitore della Vuelta 2013, è volato negli Stati Uniti, mentre in mattinata l'agenzia antidoping spagnola (AEA) non lo ha trovato per un controllo commissionato dall'Usada. Il corridore della Radioshack non è stato trovato nell'albergo in cui doveva essere e nella sua stanza c'era un altro corridore. Andato a vuoto anche un tentativo in un altro albergo di Madrid.