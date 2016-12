08:30 - Sul campo la partita è finita 3-0 per i padroni di casa, in strada non è ben chiaro chi l'abbia spuntata. Prima del big match del campionato ucraino tra Metalist Kharkiv e Dinamo Kiev, i tifosi hanno dato vita a un prepartita tutt'altro che amichevole: mega rissa con tanto di intervento della polizia a disperdere il groviglio di supporters. Dato il risultato della gara, c'è da scommettere che il terzo tempo sia stato altrettanto movimentato...