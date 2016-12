Gara di offshore: scontro tra due motoscafi, morto il pilota Paolo Zantelli

foto LaPresse Correlati Guarda le foto 12:28 - Due motoscafi si sono scontrati domenica pomeriggio durante una gara di offshore all'Idroscalo di Segrate (Milano). Paolo Zantelli, pilota di 48 anni, è morto verso sera all'ospedale San Raffaele di Milano. Zantelli, campione italiano di Formula 2, era stato trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale milanese, con un forte trauma toracico e in arresto cardiaco

Il suo motoscafo, dopo un contatto con un'altra imbarcazione, si è capovolto e Zantelli è rimasto sott'acqua, probabilmente privo di sensi. Immediatamente soccorso dai sub presenti sul campo di gara dell'Idroscalo, il pilota è stato immediatamente trasferito in ospedale. Zantelli correva in Formula2 da 17 anni e vantava nel suo curriculum 2 ori, 2 argenti ed un bronzo europei.