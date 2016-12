Genoa, la nuova app debutta nel derby

- Il Club più antico d’Italia, reduce dalle celebrazioni per il 120° anniversario , scende in campo, a un giorno dal derby con la Samdoria, per lanciareper la stagione sportiva 2013/14. E giocare una partita all’avanguardia in ambito digitale, con l’obiettivo di offrire ai sostenitori genoani, con pochi touch, gli ultimi aggiornamenti sull’attività di club e squadra.

Il Genoa ha scelto Appfactory, società leader in Italia nello sviluppo di applicazioni mobile, come compagno di viaggio per questo prodotto sviluppato sia per iOS che Android, nella logica di fornire una serie di contenuti multimediali in tempo reale, vestiti con un design elegante, semplice, intuitivo.

Con questa novità i genoani possono soddisfare curiosità e interessi in modo immediato, consultando dai propri tablet o smartphone notizie, informazioni, foto, video, dati e altro ancora, sulla base di criteri improntati alla fruibilità e qualità dei servizi in dotazione ai sistemi operativi.

Per accedere ai contenuti è sufficiente scaricare l’applicazione a titolo gratuito sull’Apple Store e Google Play, per i principali devices iOs e Android. Nell’ambito dell’offerta è contemplata una funzionalità attivabile attraverso la fotocamera del proprio tablet nella sezione ‘rosa’, che permette a ogni supporter di scattare una foto griffata Genoa, salvare la figurina e condividerla sui social network.