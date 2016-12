16:44 - I pochi spettatori di una partita tra due formazioni Under 20 cinesi, Xinjiang e Liaoning, hanno assistito a uno degli autogol più ridicoli di sempre, per il quale è servita la collaborazione di ben tre calciatori dello Xinjiang. Un difensore svirgola il rinvio e fa impennare la palla in area, il compagno cerca di rimediare in rovesciata ma liscia clamorosamente e il portiere completa la frittata mancando lo stop e lasciando rotolare la sfera in rete